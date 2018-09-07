Уфа, 7 сентября, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Так называемая пенсионная реформа проведена бухгалтерскими методами и, безусловно, является непопулярной мерой. По сути, это не реформа, а уменьшение мер социальной защиты для российских граждан. Конечно, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки (которые заранее прогнозировались) несколько снижают градус напряжения, однако ситуация кардинально не поменялась, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, доктор философских наук, доцент Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия под угрозой

«К тому же вызывает вопросы целесообразность введения уголовной ответственности за отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Есть опасения, что эта инициатива обернется еще большим давлением на бизнес и не принесет положительного эффекта для трудящихся поколений российских граждан», — высказал свое мнение Михайличенко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»