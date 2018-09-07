Ярославль, 7 сентября, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Рассмотрение апелляций по снятию кандидатов от ПАРНАСа на выборах в Ярославскую областную думу может затянуться до субботы — последнего дня перед датой голосования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Молоток судьи

В пятницу Верховный суд рассматривает жалобы на решение суда о снятии списка ПАРНАСа и жалобу на снятие Артема Балабаева. Наиболее интересным представляется апелляция действующего депутата Сергея Балабаева, который имеет высокие шансы на избрание в случае, если дойдет до выборов.

Однако в 11 утра рассмотрение апелляции Балабаева еще не было назначено. В Верховном суде сейчас находится и председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. В рассмотрении апелляции участвуют лидер ярославского отделения партии Василий Цепенда, представитель «Патриотов России» Александр Симон.

«Суд может рассматривать иски вплоть до последнего дня перед голосованием, это обычная практика», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Захаров.

Если Верховный суд оставит в силе решение Ярославского облсуда о снятии ПАРНАСа, членам участковых избирательных комиссий придется вручную вычеркивать партию из бюллетеней в субботу. В некоторых округах, где идут одномандатники партии, возможно, эту работу придется делать уже в ночь на воскресенье.