Грозный, 7 сентября, 2018, 11:27 — ИА Регнум. В единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории пяти районов Чеченской Республики пройдут восемь избирательных кампаний. В день выборов будут открыты 18 избирательных участков. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал организаторов выборов подойти к организации избирательной кампании максимально ответственно, чтобы жители региона смогли исполнить свой гражданский долг так же, как обычно — при высокой явке и в обстановке праздника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«В Чеченской Республике выборы любого уровня всегда проходят при высокой явке избирателей. Люди идут на голосование как на праздник. Это говорит о том, что у населения есть чёткое понимание своего гражданского долга», — отметил Кадыров на своей странице в соцсети.

Напомним, депутатов местных советов 9 сентября предстоит выбрать жителям Гойтинского, Гехинского, Автуринского, Ново-Атагинского, Агиштинского, Джалкинского, Калиновского, Нохч-Келойского сельских поселений. По информации председателя республиканской избирательной комиссии Умара Байханова, всего зарегистрировано двести десять кандидатов на депутатские мандаты. Им предстоит побороться за сто восемь мест в советах местного самоуправления. Часть из них выдвинута партийными объединениями, часть — самовыдвиженцы.

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Отметим, традиционно в Чечне выборы любого уровня проходят при высокой явке избирателей. Так, в 2004 году в выборах президента России приняли участие 89,75% избирателей, в 2008 году— 91,20%, в 2012 году — 99,61%, в 2018 — 91,54%.