Красноярск, 7 сентября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В Красноярском крае 7 сентября зарегистрирован 21 лесной пожар на общей площади 73,2 тыс. га.

skeeze Огонь в лесу

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе, по предварительным данным, в большинстве случаев возгорания возникли из-за гроз.

При этом в министерстве заверили, что ситуация находится под контролем, пожары не угрожают населённым пунктам и объектам экономики.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня введён режим ЧС из-за пожаров. 6 сентября в регионе было зарегистрировано 17 лесных пожаров на площади 73,2 тыс. га.