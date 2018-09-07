Армянск, Крым, 7 сентября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Город Армянск и прилегающие села на севере Крыма на несколько часов 7 сентября останутся без света. Энергетикам необходимо провести обмыв и чистку изоляции воздушных линий района и подстанции «Армянск» от налета, образовавшегося из-за химического выброса. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Без света

На предприятии пояснили, что специалисты ежедневно проводят мониторинг состояния электрооборудования, электрических сетей и внеплановые ремонты при необходимости.

«Выполняются все необходимые технические мероприятия, направленные на профилактику нарушений, в том числе, совместно с МЧС — обмыв изоляции струей воды и чистка вручную при невозможности его применения», — сообщили в пресс-службе.

Для проведения этих работ будут отключены от электроснабжения Армянск и близлежащие населенные пункты. Так, 6−7 сентября, с 13:00 до 17:00 без света останутся улицы Преображенская, Степанова, Строителей, Братиславская, Вишневая, Черноморская, Каркинитская (частично), Крымская (частично), Сивашская (частично), Фонтанная, Гайдара в Армянске и село Волошино. 7 сентября с 08:00 до 17:00 электроснабжение отключат село Перекоп, cадовое общество «Титан», а также улицы Воинов-Интернационалистов, Потемкинская, Владимирская, Херсонская, Таврическая, Черновола, Кирилина, Крымская (частично), Сивашская (частично), Быстрова, Чумакова, Каркинитская (частично), Каховская в Армянске.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о химическом выбросе в Армянске стали поступать 24−25 августа. В течение нескольких дней власти Крыма утверждали, что никакой угрозы для граждан нет. 4 сентября было объявлено о превышении в воздухе содержания сернистого ангидрида, тогда же было принято решение об отправке из города в пансионаты и лагеря детей дошкольного и школьного возрасте. По данным властей, источник выброса — кислотонакопитель завода «Титан».