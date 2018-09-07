Пермь, 7 сентября, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В Орджоникидзевском районе Перми 68-летняя женщина разбилась насмерть, упав в шахту лифта. В многоэтажке по ул. Кронита застрял лифт с детьми. Сотрудница сервисной организации, прибывшая по вызову, попросила пенсионерку помочь ей. Пожилая женщина должна была подняться на восьмой этаж, где специально открыли двери, и подать сигнал, что кабина лифта поднялась. На крик детей пенсионерка наклонилась и, не удержав равновесие, упала вниз, сообщают местные СМИ.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю, в настоящее время по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ. Следственные органы усмотрели признаки преступления по причинению смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По данным следствия, лифтер привлек к эвакуации застрявших в лифтовой кабине граждан жительницу дома, не состоявшую в штате сервисной организации. В рамках расследования уголовного дела предстоит дать оценку действиям сотрудников организации, занимающейся техническим обслуживанием лифтов, на предмет соблюдения ими требований безопасности при исполнении своих профессиональных обязанностей.