Украина, 7 сентября, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Жители Мариуполя считают, что русский язык в школах должен изучаться столько же времени, сколько и украинский, сообщает 6 сентября местный портал 0629.com.ua.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Сопротивляйся!

Согласно сообщению, новая реформа образования на Украине предполагает, что русский язык в школах для первого класса приравнивается к иностранному, а часы на его изучение должны уменьшится. Заместитель главы Мариуполя Александр Кочурин отметил, что из 160 первых классов в городе только в двух останется преподавание на русском языке.

По результатам опроса издания, большинство жителей города негативно относятся к русофобской реформе образования и считают, что русский язык необходим их детям для общения.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году новой политикой киевской хунты стала яростная русофобия.