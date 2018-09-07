Лондон, 7 сентября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. По сведениям полиции Великобритании, подозреваемые в причастности к отравлению в Солсбери граждане России Александр Петров и Руслан Боширов при получении виз в британском генконсульстве в Санкт-Петербурге представлялись российскими предпринимателями. Об этом пишет 7 сентября газета The Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

По сведениям источников издания, для того, чтобы получить въездные визы в Великобританию, Петров и Боширов сообщили, что работают в сфере международной торговли.

«Их настоящие личности не разглашаются, но британские разведывательные службы и антитеррористическое ведомство понимают, кем они являются», — пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на сайте Королевской прокурорской службы Великобритании появилось заявление, согласно которому граждане России Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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