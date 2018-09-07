Ярославль, 7 сентября, 2018, 11:03 — ИА Регнум. 6 сентября в Ярославле представили проект зон катастрофического затопления города при порыве Рыбинского гидроузла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Карта зон подтопления

По заказу мэрии институтом водных проблем Российской академии наук проведена масштабная работа — актуализация сведений по границам зон затопления и подтопления города Ярославля. Ученые представили ее результат — научно-технический отчет «Определение границ и глубин катастрофического затопления территории Ярославля с применением численного гидродинамического моделирования волны прорыва Рыбинского гидроузла».

Нужно сказать, что последний такой расчет производился в 1991 году. С тех пор прошло более 25 лет, произошло изменение русла Волги ее притоков. Поэтому ученые произвели более точные расчеты с учетом тех сведений, которые собраны за эти годы — как поведет себя территория от плотины до города Ярославля в случае прорыва.

Результаты обнадеживающие — зона катастрофического подтопления, уровень которого — свыше 1,5 метра, сокращается.

Как отмечают в мэрии Ярославля, важность проведенного исследования трудно переоценить, его результаты будут учитываться при строительстве на территории города. Полезна актуализация и представителям МЧС для понимания численности населения, которое может оказаться в зоне подтопления в случае ЧС.