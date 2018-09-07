Ростов-на-Дону, 7 сентября, 2018, 11:05 — ИА Регнум. 13 тяжелобольных граждан, в том числе 12 детей, из Ростова-на-Дону были отправлены спецбортом МЧС России в Москву для лечения в медицинских учреждениях российской столицы, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

mchs.gov.ru Спецборт МЧС России

Диагнозы у всех пассажиров Ил-76 разные, но каждый из них нуждается в срочной высококвалифицированной помощи специалистов. Спецборт МЧС России оснащен необходимой техникой и медикаментами, чтобы поддерживать состояние здоровья пациентов во время полёта.

На протяжении всего авиарейса граждане находились под контролем квалифицированного медицинского персонала и психолога.

Отмечается, что санитарно-авиационная эвакуация пациентов проведена совместно с фондом «Справедливая помощь Доктора Лизы».