Уфа, 7 сентября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Изменение пенсионной системы РФ — неизбежное явление. Есть несколько аспектов для принятия поправок в пенсионное законодательство. Вопрос с повышением пенсионного возраста всё равно надо будет решать рано или поздно. Увеличение возраста связано с рядом факторов, и экономических, и демографических, и социальных, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент Башкирской академии государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан, кандидат политических наук Николай Евдокимов.

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Он пугает, а нам не страшно

При этом. по его мнению, информационное обеспечение этого сложного доя населения процесса могло бы быть выстроено несколько иначе. Оказалось недостаточно спикеров, которые могли объяснить населению необходимость и основные положения реформы. Многие люди не понимали логику решения властей, а непонимание вызывает путаницу, некое отторжение и раздражение граждан. Частично людей успокоило выступление президента РФ Владимира Путина. Для значительной части общественности это сыграло позитивную роль, тем более, что главой государства был предложен ряд смягчающих поправок пенсионной реформы.

«Главный запрос, который на сегодняшний день существует в обществе, это запрос связан с социальной справедливостью, поэтому те поправки, которые внес президент по улучшению положения пенсионеров и некоторых категорий граждан, положительно повлияли на негативное мнение большинства людей. В целом изменение параметров пенсионного законодательства необходимо предпринимать, потому что позже страна столкнется с более серьезными проблемами», — высказал свое мнение Евдокимов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»