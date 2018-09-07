Москва, 7 сентября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Правительство РФ призывает предпринимателей вкладывать деньги в российскую экономику, а не в зарубежные активы. Об этом 7 сентября заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на площадке московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы встречались в РСПП с коллегами-предпринимателями, — заявил Силуанов. — Мы говорили: «Друзья направьте доходы в экономику РФ. Не проедайте, не инвестируйте в зарубежные активы». Мы договорились о создании рабочего органа который будет рассматривать предложения каждого из предпринимателей [касающееся того], что нужно чтобы деньги работали в РФ. Мы готовы применять целый набор инструментов поддержки, субсидирования ставок, гарантий и так далее».

Кроме того, Силуанов отметил, что в настоящее время с бюджетными доходами дела обстоят хорошо, но эти доходы бюджет получает в основном от экспорта сырьевых товаров.

«Сегодня хорошо, а завтра может быть по другому, — сказал Силуанов. — Нам важны устойчивые стабильные доходы, не связанные с нефтью и газом. Мы аккумулируем наши доходы в резервах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на Московском финансовом форуме мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объем инвестиций в целом по России за последние восемь лет вырос примерно на 20%.