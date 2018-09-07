Киев, 7 сентября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. На Украине усилят контроль за неофициальным трудоустройством, сообщает 7 сентября УНИАН.

Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР Чёрная касса

Согласно сообщению, за период с января по июль было выявлено почти 9 тыс. бизнесменов, которые ведут незарегистрированную деятельность. Чтобы бороться с этим, правительство Украины решило установить более жесткий контроль за тем, как оформляются трудовые отношения предпринимателями.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что от 50 до 70% перевозчиков в стране работают нелегально. Глава ведомства отметил, что правительство начнет решительную борьбу с неофициальным трудоустройством, вплоть до отобрания транспортных средств у водителей.