Москва, 7 сентября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Финансист — одна из самых неблагодарных профессий в России, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил 7 сентября на площадке Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Финансист — одна из самых неблагодарных профессий в нашей стране, — заявил Собянин в ходе дискуссии с министром финансов РФ Антоном Силуановым. — Не знаю ни одного губернатора, который был бы доволен финансистами. Все считают, что им недодали, дали не так и не вовремя. Мы сегодня можем рассуждать о национальных проектах и росте экономики. Что касается нацпроектов, то Антон Германович большой оптимист. Несмотря на годы в Минфине он не утратил ни юмора, ни оптимизма. Когда он говорит, что производительность труда в стране не выросла, потому что у нас было мало конкретных мероприятий, то это очень оптимистично. Увеличить зарплату бюджетникам — это проще, чем увеличить свою экономику и создать высокопроизводительные рабочие места. Мы проходили через сложные времена и видели, что идет падение экономики из-за санкций, цен на основные группы нашего экспорта и т. д. Создать новую экономику и высокотехнологичные места несколькими мероприятиями нельзя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в Минфине определились с источниками финансирования национальных проектов РФ на ближайшие года.

«Все сферы жизни граждан охвачены этими проектами. Есть источники. Мы определились по ресурсной базе, мы определились по финансированию этих проектов», — отметил он.