Элиста, 9 сентября, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Выборы депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия шестого созыва проходят сегодня, в единый день голосования, 9 сентября. С 08:00 открылись все избирательные участки в регионе. В списке избирателей — 207 тыс. 484 человек, сообщает ИА REGNUM. На территории региона работают 14 территориальных и 251 участковая избирательная комиссия, в том числе одна УИК.

Михаил Букарь. Калмыки. 1872

На 27 мандатов в республиканском парламенте претендуют 149 кандидатов. Свои списки смогли зарегистрировать ЛДПР, «Единая Россия», Российская экологическая партия «Зеленые», КПРФ, «Патриоты России», «Родина», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа». Партия «Коммунисты России» также зарегистрировала свой список кандидатов, но позже была снята с выборов по решению суда. Таким образом, в избирательных бюллетенях избиратели увидят девять партий, но проголосовать смогут лишь за восемь из них.

Выборы в республиканский парламент пятого созыва, напомним, состоялись осенью 2013 года. Явка тогда составила 48,2%, и на тот момент это был самый низкий показатель за всю историю выборов в регионе.