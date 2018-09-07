Вашингтон, 7 сентября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Истребители Военно-воздушных сил США F-22 второй раз в 2018 году поднялись на перехват российских ракетоносцев Ту-95 в районе Аляски, сообщает Washington Free Beacon.

Цитата из х/ф «Система безопасности». Реж. Сидни Люмет. 1964. США На перехват

По данным издания, 1 сентября американские истребители обнаружили и сопровождали два Ту-95, пока последние не покинули опознавательную зону по линии цепи Алеутских островов в западном направлении.

Напомним, предыдущий раз истребители ВВС США поднялись на перехват российских ракетоносцев в мае этого года. В Минобороны тогда заявили, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.

Экипажи боевых самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе, в полёте их сопровождали экипажи истребителей Су-35 и МиГ-31 ВКС РФ.

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