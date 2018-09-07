Москва, 7 сентября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В следующем трехлетнем цикле правительство России начнет реализацию задач, поставленных президентом в майских указах. Об этом 7 сентября на Московском финансовом форуме заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает корреспондет ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Отличие следующей трехлетки заключается в том, что мы по-другому подошли к структурированию расходов и приоритетов, — заявил Силуанов. — И выделили в структуре бюджета несколько проектных позиций. Все структурно прописано. Определены источники, и в следующем трёхлетнем цикле мы начнём реализацию задач, поставленных президентом в указе. Здесь и лучшее образование, и лучшее здравоохранение. Все сферы жизни граждан охвачены этими проектами. Есть источники. Мы определились по ресурсной базе, мы определились по финансированию этих проектов. Мы структурировали все позиции, и каждый из нацпроектов будет четко фиксирован и будет мониториться. Уже определены паспорта проектов».

Кроме того, Силуанов заверил, что все цели национальных проектов будут администрировать буквально в ежедневном формате.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 и 7 сентября в столице проходит третий Московский финансовый форум.