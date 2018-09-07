Санкт-Петербург, 7 сентября, 2018, 10:31 — ИА Регнум. В Петербурге со следующего года подорожает принудительная эвакуация автомобилей. Это следует из нового распоряжения комитета по тарифам, передает 7 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуатор

Так, в 2019 году базовая стоимость эвакуации легковых машин и мотоциклов вырастет с 2 тыс. 816 до 2 тыс. 928 рублей. Эвакуация грузовиков, автобусов и других транспортных средств категории С и D подорожает с 16 тыс. 894 до 17 тыс. 569 рублей.

Категории BE, CE, DE, самоходные машины категорий E, F будут стоить при эвакуации уже 20 тыс. 497 рублей, а негабаритный транспорт — 23 тыс. 426 рублей.

Кроме того, за хранение машины на штрафстоянке тоже придется платить больше. В случае с легковым автомобилем или микроавтобусом сумма составит 52,22 рубля в час, владельцы грузовиков заплатят 104,45 рублей в час.

Напомним, что штраф за стоянку с нарушением ПДД в Петербурге составляет 3 тыс. рублей. Таким образом, владелец эвакуированного транспорта, признанный нарушителем, отныне будет платить как минимум 5928 рублей, не считая «простоя» на штрафстоянке.