Жирона, Испания, 7 сентября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Жирона» примет предложение провести матч чемпионата Испании с «Барселоной» в США. Об этом сообщается на сайте клуба.

Цитата из мф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что в «Жироне» считают предложение провести матч в США хорошей возможностью увеличения популярности не только для клуба, но и для города и региона.

Руководство клуба готово возместить расходы владельцев абонементов за то, что матч будет проведён не на домашнем стадионе.

Матч «Жирона» — «Барселона» запланирован на конец января и должен пройти в американском Майами.