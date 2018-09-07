Москва, 7 сентября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Законопроект, меняющий условия участия политических партий в выборах в органы государственной власти субъектов РФ, подготовил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

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«Считаю необходимым распространить положения законодательства в части количества подписей для участия в выборах в Государственную думу на выборы, в том числе, в органы государственной власти субъектов РФ», — сказал Нилов.

По мнению парламентария, в малонаселенных регионах следует в пять раз увеличить процент подписей, необходимых для участия в выборах.

Таким образом, рассуждает депутат, партии, существующие исключительно на бумаге и не имеющие ни региональных отделений, ни актива, ни постоянно действующих штаб-квартир, потеряют возможность использования малочисленности населения округа для спекуляций и реализации своих сомнительных бизнес-проектов.

Согласно действующему законодательству, непарламентские политические партии для участия в выборах обязаны собрать подписи не менее 3% от количества избирателей, зарегистрированных в субъекте.

Данная норма — общая для всех избирательных кампаний. Однако на выборах депутатов Государственной думы для отдельных субъектов РФ (к примеру, НАО, ЯНАО, Чукотка) необходимое для участия выборах количество подписей выше, указал Нилов.

Он обратил внимание на то, что участились ситуации, когда целый ряд малых партий, не ведущих никакой политической деятельности вне избирательных циклов, активизируются исключительно накануне выборов — главным образом, в силу требований закона о политических партиях, обязывающего их участвовать в выборах под угрозой исключения из реестра Минюста.