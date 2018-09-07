Курган, 7 сентября, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Часть классов и спортзал в школе села Сумки Половинского района Курганской области находятся в аварийном состоянии. При этом образовательное учреждение — одно из крупнейших в муниципалитете и принимает детей из соседних населенных пунктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Трещина

По стене школы пошла трещина, ее пришлось залатать изнутри своими силами, но разрушения здания это не остановит, считают сотрудники учреждения. Кроме того, в помещении проседает пол, а также протекает крыша в спортзале. Денег на капитальный ремонт не выделили. Директор школы Светлана Сафронова, по мнению педагогов, в такой ситуации испугалась ответственности: она передала свой пост 26-летнему учителю физкультуры.

Напомним, что в 2016 году из-за протечки кровли в спортзале начальной школы № 20 города Шадринска произошло замыкание проводки и начался пожар.

Добавим, что перед началом учебного года региональное правительство заявляло о крупных суммах, потраченных на ремонт школ. По информации директора Департамента образования и науки Германа Хмелёва, всего на капремонт образовательных учреждений городам и районам Зауралья в 2018 году выделено 72,1 млн рублей, в конце августа обещали добавить еще 9,3 млн рублей. Такой субсидии хватит на восстановление трех школ и двух детсадов. Однако на фоне общего обветшания зданий это капля в море.

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