Якутск, 7 сентября, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Село Сырдах Усть-Алданского района в ночь на 7 сентября осталось без котельной. Она сгорела, в результате пожара здание повреждено по всей площади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП ЖКХ Якутии.

Котельная

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Помимо жилых домов котельная отапливала школу, детский сад и спортзал. В селе, которое осталось без источника теплоснабжения, проживает 800 человек. Пострадавших нет, причины и обстоятельства пожара выясняются.

Так как в селе уже стартовал отопительный сезон, туда будет оперативно доставлена модульная котельная. Её мощности хватит для теплоснабжение жилых домов и соцобъектов в Сырдахе, а затем на замену будет построена новая постоянная котельная. Отметим, что температура воздуха в селе составляет 0 — +4 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже вторая котельная, сгоревшая в Якутии в этом году. 27 января произошёл пожар на теплоснабжающем объекте села Бердигестях. Температура воздуха в день пожара в селе была — 35 градусов, людей пришлось эвакуировать.

Напомним, в северных населённых пунктах Якутии отопительный сезон был начат ещё в конце августа.

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