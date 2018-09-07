Пекин, 7 сентября, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе, сообщает 7 сентября Reuters.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Саммит состоится во время визита главы Китая во Владивосток для принятия участия в работе Восточного экономического форума. Подобный визит, как отмечают эксперты, является признаком теплых отношений между двумя странами.

Сближение Москвы и Пекина в экономических и военных вопросах является ответом на вызов со стороны Соединенных Штатов, наложивших на Россию ряд санкций и обложив китайские товары высокими пошлинами.