Санкт-Петербург, 7 сентября, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Строительство госпиталя «Мать и дитя» торжественно стартовало утром 7 сентября в Приморском районе Санкт-Петербурга. Новое медицинское учреждение, в котором будут принимать роды, делать операции и процедуры ЭКО, построят в 2020 году, вложив в проект более 5 млрд рублей.

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Как сообщили в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга, проект медицинского центра с комплексом услуг в области акушерства, гинекологии и репродуктологии получил от Смольного статус стратегического инвестиционного проекта, что обеспечивает ему режим максимального благоприятствования.

В будущем госпитале «Мать и дитя» на Лахтинском проспекте, 85, появится многопрофильный стационар на 178 коек, взрослый и детский диагностические центры, женская консультация и другие профильные медучреждения.

Планируется, что в госпитале можно будет принимать в год до 2,5 тыс. родов, проводить более 12 тыс. операций, а также 1,2 тыс. циклов ЭКО, вести прием более 350 тыс. амбулаторных пациентов. Общая площадь будущего госпиталя — 22 тыс. кв. метров, персонал — 1 тысяча сотрудников. Открытие госпиталя намечено на 3-й квартал 2020 года.

Соглашение о строительстве Клинического госпиталя с группой компаний «Мать и дитя» было заключено в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме, напомнили в комитете по инвестициям.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Гатчине (Ленинградская область) будет открыт перинатальный центр на 130 коек, который строила ГК «Ростех». Он обошелся в 2,5 млрд рублей.

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