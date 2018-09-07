Кемерово, 7 сентября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Содержание под стражей одного из фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина может быть продлено. С соответствующей просьбой обратился представитель СКР, сообщили в Кемеровском областном суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

Отмечается, что представитель СКР ходатайствовал перед судом о продлении ареста обвиняемому в халатности при тушении возгорания в торговом центре Генину на месяц, до 11 октября 2018 года. Ранее срок содержания под стражей начальника караула пожарно-спасательной части № 2 уже был продлен до 11 сентября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Потушить огонь удалось лишь к утру следующего дня. Жертвами трагедии стали 60 человек, ещё 79 человек пострадали.

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