Уфа, 7 сентября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. К предложению правительство РФ о повышении пенсионного возраста отношение положительное. Проблема назрела, и надо отвечать на вызовы времени. Пенсионная реформа проводится во благо людей, им просто нужно разъяснять необходимость её проведения, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан, почетный работник образования Российской Федерации Галия Мухамедьянова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Изменения в пенсионное законодательство нужно вносить для того, чтобы граждане, и особенно пенсионеры, жили лучше. При этом властям нужно бережно и с понимание относится к людям. Очень важно, что преобразования в пенсионной системе страны обсуждаются с народом, потому что реформа задевает каждого человека.

«До телеобращения президента РФ Владимира Путина реакция населения была очень болезненная, было много вопросов. После его обстоятельного выступления градус напряженности и негатива в обществе снизился. Разговор с людьми состоялся, президент услышал глас народа. Глава государства очень уважительно отнесся к людям, и у них появилось понимание и вера, что пенсионная реформа принесёт положительные результаты и повысит благосостояние нынешних и будущих пенсионеров», — высказала свое мнение Мухамедьянова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»