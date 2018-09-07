Москва, 7 сентября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на регулирование ситуаций с возвратом билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия, а также вводящий штрафы для перекупщиков, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Прежде всего, авторы предлагают в законе прописать, что продавать билеты могут только организации культуры, осуществляющие деятельность в области исполнительских искусств, музеи или уполномоченные такой организацией лица на основании договора.

Порядок возврата билетов, которые предусматривают идентификацию посетителя по паспорту, будет устанавливаться организациями культуры.

В случаях отмены, замены или переноса культурных мероприятий посетителю будет возмещаться полная стоимость билета самой организацией или лицом, уполномоченным на реализацию билетов.

Одновременно вводятся штрафы за торговлю билетами по завышенным ценам. Так, в случае реализации билетов по цене, превышающей цену, указанную на билете, предлагается установить штрафы в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей — для граждан; от 150 тыс. до 400 тыс. рублей — для должностных лиц; от 200 тыс. до 500 тыс. рублей — для индивидуальных предпринимателей; от 700 тыс. до 1 млн рублей — для юридических лиц.