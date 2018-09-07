Санкт-Петербург, 7 сентября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали шестерых мужчин, которые совершали разбойные нападения в составе организованной преступной группы. Размер похищенного превысил 7,4 млн рублей. По данным СМИ, все задержанные — граждане Таджикистана.

Rosgvard.ru Пецназ проводит задержание

Разбойников, которым от 25 до 30 лет, задерживали сотрудники уголовного розыска при помощи отряда СОБР Росгвардии, сообщили 7 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемым инкриминируются два разбойных нападения на строительных площадках города, в результате которых были похищены деньги для выплаты зарплаты строителям. Одно из них произошло 4 сентября на Комендантском проспекте, тогда было похищено свыше 6 млн рублей.

Кроме этого, как установили полицейские, эти же лица ранее совершили нападения на магазин по доставке суши и спортивный бар.

Возбужденные ранее по этим фактам уголовные дела по статье 162 УК РФ (разбой) объединены в одно производство.

«В настоящее время полицией приняты меры по установлению иных эпизодов преступной деятельности задержанных», — отметили в региональном Главке полиции.

По данным издания «Фонтанка», все шестеро предполагаемых преступников — граждане Таджикистана, проживающие в Петербурге. В автопарке задержанных — четыре иномарки, в том числе два автомобиля Mercedes.

Задержанные находятся под стражей до избрания им меры пресечения судом.