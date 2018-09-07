Берлин, 7 сентября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Власти США, несмотря на введенные против Москвы ограничительные меры, продолжают вести бизнес с Россией. Об этом говорится в статье журналиста Андре Баллина, опубликованной в газете Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, официальный Вашингтон заключает сделки с Москвой, при этом требует от «союзников» соблюдения антироссийских санкций.

Сотрудник СМИ напомнил, что недавно американский военный концерн Orbital ATK (США) заключил контракт с российским холдингом «Энергомаш», так как без российских ракетных двигателей США не смогут доставлять грузы на Международную космическую станцию (МКС).

Пентагон не отказывается от российских космических технологий, даже несмотря на критику со стороны представителей конгресса США, отмечает журналист.

«Вероятно, коммерческая выгода взяла вверх над политикой», — пишет журналист.

Баллин также напомнинает, что США и РФ обсуждают возможность продажи российского огнестрельного оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США с 27 августа 2018 г. расширили санкции против РФ в связи с отравлением экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

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