Кладно, Чехия, 7 сентября, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Знаменитый чешский хоккеист Яромир Ягр заявил, что может вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает чешский портал iSport.

s.yume Яромир Ягр

46-летний нападающий, выступающий на данный момент в чешском клубе «Кладно», заявил, что не будет оставлять попыток вернуться в НХЛ.

«Конечно, шанс вернуться в НХЛ составляет один на миллиард. Но я никогда не закрывал дверь, я никуда не ухожу», — сказал Ягр.

Напомним, в январе 2018 года Ягр покинул клуб НХЛ «Калгари Флэймз» и перешёл в чешский «Кладно». В прошлом сезоне он сыграл за «Калгари» 22 матча, набрав семь очков — один гол и шесть результативных передач.

В «Кладно» Ягр начинал свою профессиональную хоккейную карьеру в 1988 году. Сейчас 45-летний хоккеист является владельцем этого клуба.

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В 1990 году Ягр был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» под общим пятым номером драфта. За 27 лет выступлений в НХЛ чех провёл 1733 игры, в которых набрал 1921 очко, что является вторым результатом в истории после Уэйна Гретцки (2857 очков). Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Также Ягр выступал в составе таких клубов, как «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и провёл четыре сезона в омском «Авангарде».