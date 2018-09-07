Омск, 7 сентября, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Стоимость хлеба в Омской области не повысится, заявили власти региона. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, омские аграрии планируют собрать около 3 млн тонн зерна. Они уже приступили к уборке зерновых.

MelanieFHardy Хлеб

При этом уборочная осложнена из-за переувлажнения почвы. В ряде районов за последние недели выпало до четырёх месячных норм осадков. Однако замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа отметил, что омские аграрии оснащены современной техникой. С её помощью весь урожай зерновых можно убрать за двадцать погожих дней.

«По прогнозам областного минсельхоза, сложные погодные условия августа и начала сентября не помешают сельхозпроизводителям собрать порядка 3 млн тонн зерна», — говорится в сообщении регионального правительства.

Чиновники утверждают, что Омская область полностью обеспечена зерном, поэтому повышения цен на хлеб не прогнозируется.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе установится стабильная погода, что позволит уборочной технике выйти на поля.

Между тем, как уже сообщало ранее ИА REGNUM, многие районы Омской области не смогли начать уборочную в положенные сроки из-за погодных условий.

В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 31 августа сообщили об усилении опасного явления — переувлажнения почвы — на полях Омской области. Эта проблема коснулась девяти районов — Омского, Черлакского, Большереченского, Большеуковского, Седельниковского, Тарского, Тюкалинского, Исилькульского, Одесского.

Власти региона ситуацию как катастрофическую не оценивают, подчёркивая лишь, что уборочная страда из-за неблагоприятных погодных условий проходит «медленными темпами».

Кроме того, в облправительстве утверждают, что уже разработан ряд мер, которые помогут сельхозпроизводителям. Во-первых, это субсидии на приобретение минеральных удобрений, во-вторых, возмещение затрат на горюче-смазочные материалы, в-третьих, компенсации для аграриев в районах, где зафиксировано сильное переувлажнение почвы. На сегодняшний день это Большереченский и Черлакский районы. Готовятся документы по Исилькульскому району.

Напомним, в 2017 году аграрии Омской области собрали порядка 3,5 млн тонн зерна, в том числе 2 млн тонн пшеницы. Средняя урожайность составила 16 центнеров с гектара.

Добавим, по последним данным Омскстата, в июле 2018 года в Омской области цены на ряд продуктов питания повысились в пределах 0,6−1,8%. В том числе сюда входит мука.