Москва, 7 сентября, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Рубль резко обвалился на торгах 6 сентября, ускорив падение во второй половине дня на дальнейшем усугублении геополитического фона. Доллар, который в моменте достигал области 69,50 руб., закрылся на отметке 69,25 руб., обновив максимумы с 2016 года. Евро доходил почти до 80,70 руб. и финишировал на уровне 80,50 руб. Обе иностранные валюты прибавили за день более 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«На этот раз активизировалась атака со стороны Британии, которая теперь напрямую обвинила президента РФ Владимира Путина в отравлении в Солсбери. Более того, в совместном заявлении к Лондону присоединились Германия, Франция, Канада и США, что усугубило ситуацию. Добавим сюда общее уклонение от рисков, падение цен на нефть и готовящиеся жесткие санкции со стороны Вашингтона, и картина для нашей валюты действительно выглядит далеко не лучшим образом. Дополнительный стресс рубль получил на фоне агрессивного выхода инвесторов из ОФЗ, по тем же причинам», — пояснил эксперт.

Курсом российской валюты определенно управляет геополитика, которая в последнее время вышла на первый план и приносит России сугубо негативные сигналы. Учитывая текущую обстановку и все более враждебный настрой Запада, это еще не предел, и рублю еще есть, куда падать. Теперь рынки будут следить за поведением российских властей и ждать от них мер поддержки курса валюты и снижения его волатильности.

«Сегодня. 7 сентября, с утра бегство от рисков продолжается, а нефть продолжает демонстрировать нисходящий уклон, что вкупе с геополитикой предполагает сохранение давления на рубль. Впрочем, в течение дня не исключены кратковременные попытки отскока на фоне перепроданности», — полагает Ковалев.

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