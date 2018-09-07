Кемерово, 7 сентября, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Знаменском кафедральном соборе в Кемерове за два дня поклонились мощам святого Спиридона Тримифунтского более 25 тысяч человек. Об этом сообщили в Кузбасской митрополии.

(сс)Falkenpost Святой Спиридон

«Помолиться у ковчега святителя Спиридона за все время пребывания святыни в Кемерове смогло около 26 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Краснодарский край из Греции были доставлены мощи святителя. Мощи пробудут в России с 24 августа по 15 октября. Помолиться у ковчега святителя можно будет в Екатеринбурге, Красноярске, Кемерове, Мособласти, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Новочебоксарске, Ярославле и российской столице.

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