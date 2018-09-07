Пекин, 7 сентября, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Китайские ученые разработали новый вид нанокомпозита, который может в перспективе заменить более дорогостоящие и вредные для окружающей среды методы подавления предуборочного прорастания зёрен пшеницы, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

suraj Пшеница

Предуборочное прорастание, как отмечается, является одной из серьезнейших угроз продуктовой безопасности по всему миру и влияет на сбор урожая и посев. Обычно ученые решают эту проблему разработкой новых сортов с меньшей степенью проращивания зёрен или же прибегают к применению химических веществ.

Химический метод существенно более затратный по деньгам и вреден для окружающей среды, сообщил руководитель команды исследователей Хэфэйского университета естественных наук при Китайской академии наук (КАН) У Лифан.

Команда разработала гидрофобный наноматериал при помощи модификации минералов палыгорскита. Новый материал способен значительно сократить проращивание зерна, создавая гидрофобный слой вокруг них.

Как сообщало ИА REGNUM, выведенный в Китае «супергибридный рис» побил все рекорды урожайности среди аналогичных сортов в климатическом поясе гарантированного земледелия.