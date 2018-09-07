Москва, 7 сентября, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

(сс) CWitte Хоккей

В составе «Динамо» отличились Вадим Шипачёв, Микс Индрашис, Юусо Хиетанен, Илья Никулин, Максим Афиногенов и Даниил Тарасов.

В составе «Сибири» шайбы забросили Никита Михайлов, Олег Пиганович и Александр Шаров.

«Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирск) — 6:3 (1:2, 4:1, 1:0).

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