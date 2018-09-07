Москва, 7 сентября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В ночь на 7 сентября в Восточном и Юго-Восточном районах Москвы был зафиксирован рост уровня сероводорода, следует из данных «Мосэкомониторинга».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Так, содержание вредного вещества превысило норму в Новокосино, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и незначительно в Рязанском районе и Марьино.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на востоке Москвы было зафиксировано более чем четырехкратное превышение уровня содержания сероводорода в воздухе. До этого превышение уровня запаха сероводорода в столице было зафиксировано 12 августа.

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