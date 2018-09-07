Сингапур, 7 сентября, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Известный сингапурский дипломат Томми Кох призвал гей-сообщество бороться за свои права, сообщает 7 сентября Reuters.

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Данный призыв был озвучен после того, как Верховный суд Индии декриминализовал гомосексуальные отношения, подав пример соседним консервативным государствам.

Напомним, в Сингапуре ранее уже предпринимались попытки отмены запрета на гомосексуализм, однако в 2014 году отменить данный закон не удалось. Дипломат, ссылаясь на опыт Индии, посоветовал повторить попытку.