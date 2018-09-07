Пекин, 7 сентября, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Китайский подводный исследовательский аппарат «Цзяолун» обзавелся новым материнским кораблем, который будет пущен в строй еще до конца текущего года, сообщили в Национальном центре глубоководных исследований Китая, передает 6 сентября агентство Синьхуа.

N509FZ Китайский подводный исследовательский аппарат «Цзяолун»

Новый материнский корабль получил название «Шэньхай Ихао» или по-русски «Глубокое море №1». До полноценного введения в эксплуатацию в первой половине 2019 года он пройдет ряд тестов, которые начнутся уже в текущем году, заявил глава центра Юй Хунцзюнь.

Длина судна достигает 90,2 метра, а ширина — 16,8 метра, он имеет крейсерскую дальность в 14 тыс. морских миль и может нести на борту аппарат «Цзяолун» во время глобальной научной океанической экспедиции, которая может стартовать уже в 2020 году.

Напомним, что нынешний материнский корабль для «Цзяолуна», который носит название «Сянъянхун 09» уже морально и технически устарел. Его возраст составляет 40 лет. С 2009 года он являлся базой для подводного аппарата во время морских исследований. Напомним также, что в июне 2012 года аппарат спустился в Марианскую впадину до глубины 7062 метра, поставив собственный рекорд.