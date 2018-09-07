Мюнхен, Германия, 7 сентября, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Чемпион мира по футболу, сборная Франции сыграла вничью с командой Германии в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Матч прошёл в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Команды провели первый матч после чемпионата мира.

Напомним, сборная Германии, которая является чемпионом мира 2014 года, провально выступила на первенстве 2018 года, не сумев выйти из группы. В то время как для команды Франции мундиаль в России стал победным.

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