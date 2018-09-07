Казань, 7 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Внешэкономбанк», обанкротив бизнесмена из Татарии Наиля Бикмуллина, выступавшего в разное время учредителем шести компаний, включая компанию «Еврокаскад» и один благотворительный фонд, продолжает наращивать объём его долгов, где уже фигурирует сумма свыше 3,8 млрд рублей. Очередные претензии, сумма которых не уточняется, Арбитражный суд Татарии рассмотрит 27 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкрот

Наиль Бикмуллин в разное время являлся соучредителем шести юрлиц, одно из которых — ликвидированный на сегодня благотворительный фонд «Малыш». В числе компаний, где он выступал учредителем, — крупная торговая компания «Еврокаскад», специализирующаяся на электрической бытовой технике, созданная группой лиц, и ООО «Медима», которым он владеет единолично. Компания работает в области здравоохранения.

2 марта 2018 года в суд от Внешэкономбанка поступил иск с требованием признать Наиля Бикмуллина банкротом. Сумму претензий ВЭБ выставил 3 178 019 882 рубля. 21 июня 2018 года суд рассмотрел требование и признал бизнесмена банкротом как физлицо, введя процедуру реализации имущества. При этом представитель должника ходатайствовал о введении именно этой процедуры в связи с невозможностью представления плана реструктуризации долгов.

«Основанием обращения кредитора в арбитражный суд с заявлением о несостоятельности (банкротстве) гражданина явилось наличие неисполненного решения Мещанского районного суда города Москвы от 07.12.2017 года по делу No2−726/2017, вступившего в законную силу. На дату судебного заседания задолженность гражданина перед кредитором составляет 3 178 019 882,95 рубля основного долга, 792 303 251,65 рубля задолженности по неустойке», — отмечалось в материалах дела.

В описи имущества должника указывалось, что он владеет 100% доли в уставном капитале ООО «Медима», 62% доли в уставном капитале ООО «Фирма «Еврокаскад», в отношении которой введена процедура конкурсного производства, охотничьим гладкоствольным ружьём и с 6 ноября 2015 года является получателем пенсии по старости.

В итоге Наиль Бикмуллин был признан банкротом, а требования ВЭБ в размере 3 178 019 882,95 рубля основного долга, 792 303 251,65 рубля задолженности по неустойке были включены в состав третьей очереди реестра. Из них 57 203 370 рублей обеспечены залогом имущества должника — доли в размере 62% в уставном капитале ООО «Фирма «Еврокаскад». Процедура реализации имущества продлится до 19 ноября 2018 года, но в конце сентября суд рассмотрит еще одну претензию ВЭБ. Сумма не уточняется.