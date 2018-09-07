Москва, 7 сентября, 2018, 07:56 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 7 сентября, сохранится по-июльски теплая и комфортная погода с обилием солнца и отсутствием осадков, сообщают «Метеовести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сад Эрмитаж

По данным синоптиков, максимальная температура днем в столице составит +23…+25 градусов, по области — +21…+26. Ветер восточный 1−6 м/с, атмосферное давление стабильное, 752 мм рт. ст.

Напомним, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в первой половине сентября в Москве ожидается теплая погода с температурным фоном на 3−4 градуса выше нормы, которая составляет днем около +17 градусов.

Так, в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается сухая и теплая погода. Днем воздух будет прогреваться до +25 градусов.

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