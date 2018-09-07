Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над американкой Мэдисон Кис в полуфинале Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 28 минут, завершился со счётом 6:2, 6:4.

Tatiana Наоми Осака

Осака два раза подала навылет, допустила одну двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Кис три эйса при отсутствии ошибок на подаче и реализованных брейков.

В финале турнира Осака встретится с американкой Сереной Уильямс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мэдисон Кис одержала победу испанкой Карлой Суарес-Наварро в четвертьфинале US Open со счётом 6:4, 6:3.

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