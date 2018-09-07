Багдад, 7 сентября, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Неизвестные из минометов обстреляли правительственный квартал столицы Ирака. Обстрел велся из восточного пригорода Багдада, со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает 6 сентября агентство Al Sumaria.

Michael Deal Взрыв

Отмечается, что на территорию известного как «зеленая зона» правительственного квартала упали три мины. По данным военных, пострадавших в результате обстрела нет, в настоящее время ведутся активные поиски нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в иракском городе Эль-Каим погиб 21 человек. Теракт произошел на контрольно-пропускном пункте недалеко от границы с Сирией.

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