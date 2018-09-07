Париж, 7 сентября, 2018, 07:39 — ИА Регнум. По данным опроса французского института общественного мнения, только два очка отделяют президентскую партию «Вперед, Республика!» от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в голосовании по выборам в Европарламент в мае 2019 года, сообщает Europe1.

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

Это еще один деликатный опрос для главы Франции Эммануэля Макрона. За восемь месяцев до «европейских выборов» партия Эммануэля Макрона с небольшим перевесом опережает партию Марин Ле Пен. Никогда не было такого маленького промежутка между двумя образованиями с начала пятилетнего мандата.

«Вперед, Республика!» теряет три очка по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в конце июня (20% против 23%). «Менее трети избирателей Эммануэля Макрона будут голосовать за него, если выборы, например, состоятся 9 сентября», — отметил заместитель генерального директора французского института общественного мнения Фредерик Даби.

«Национальное объединение» по-прежнему теряет два очка, 18% против 20% два месяца назад. Партия «Республиканцы» остается на уровне 15%.

Партия «Неподчинившаяся Франция» прорывается вперед (11% против 14%). «Мы все больше и больше продвигаемся вперед. Мы очень близки к республиканцам, а также к национальному объединению», — считает Эрик Кокрель, депутат Национального собрания Франции.

Напомним, выборы в Европе проходят как на национальном уровне, так и на общеевропейском. Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.