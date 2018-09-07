Москва, 7 сентября, 2018, 07:24 — ИА Регнум. На валютных торгах 6 сентября плавное обесценение рубля опять продолжилось. Сценарий был тот же: небольшое ослабление на открытии и более резкое во второй половине торгового дня. 6 сентября к вечеру доллар достаточно сильно вырос к рублю, на 1,36%, до 69,068 руб. А евро пробило вверх значимый уровень в 80 руб. и к вечеру подорожало на 1,5%, до 80,383 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

ИА REGNUM Рубль

Внешний фон остается напряженным, негатив идет в основном с рынков валют развивающихся стран. Обвалился южноафриканский ранд, появились опасения по поводу начала рецессии в Южной Африке, а это значимый партнер для России по БРИКС. Днем 6 сентября Еврокомиссия не исключила, что рассмотрит вопрос об ужесточении санкций против России из-за так называемого «дела Скрипалей», точно такие же мнения звучат и в Великобритании. Вероятность введения новых экономических санкций невелика, скорее всего, если они и будут, то дело ограничится персональными санкциями. Но нервный валютный рынок отреагировал достаточно массовым бегством из рубля в валюты развитых стран.

На товарной бирже ICE цена на нефть Brent немного подросла к вечеру, на 0,09%, до $77,2 за баррель. Пара EUR/USD к вечеру четверга незначительно выросла на 0,08%, до 1,16 386 долл. за евро. Таким образом, сегодня, 7 сентября, доллар может переместиться в новый торговый диапазон 69−70 руб. за доллар, а евро — в коридор в 80−81 руб. за евро.

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