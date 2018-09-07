Москва, 7 сентября, 2018, 07:13 — ИА Регнум. На валютном рынке 6 сентября ослабление рубля ускорилось. Рубль обновил минимумы к иностранным валютам за два с половиной года. Курс доллара достиг 69 рублей, а курс евро — 80 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Стоит отметить, что это исключительно внутрироссийская история — остальные валюты укрепляются в отношении доллара. При этом продолжается падение государственных облигаций — доходности по 10-летним ОФЗ превысили 9%.

«Падение рубля ускорилось после 15 часов мск, когда Еврокомиссия заявила о возможных санкциях к России по «делу Скрипалей». Если не будет объявлено о серьёзном расширении санкций к России, сильного ослабления рубля не будет — для этого нет предпосылок», — считает эксперт.

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