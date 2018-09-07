Красноярск, 7 сентября, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Красноярский край готов включиться в реализацию национального проекта «Экология» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Об этом сообщил министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов. По его словам, это позволит к 2024 году увеличить ежегодные объемы лесовосстановления с 62 до 85,4 тыс. га. Планируется, что прирост объёмов лесовосстановления составит 137 процентов.

Mil.ru Посадка деревьев

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 сентября, в правительстве региона, в 2018 году в районах края планируют восстановить леса на площади 62 тыс. га. Это на 20% больше, чем в 2017 году. Объёмы выращивания посадочного материала планируют увеличить до 25 млн штук — на 22%.

Добавим, реализация федерального проекта «Сохранение лесов» стартует в России с октября текущего года. Цель проекта — к 2024 году обеспечить в стране баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади погибших и вырубленных насаждений. Также с 2019 года вступает в силу закон о компенсационном лесовосстановлении.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в целом территория лесного фонда края составляет 158,7 млн га. По данным «Энциклопедии Красноярского края», регион обладает одним из крупнейших среди субъектов РФ запасов лесных ресурсов.