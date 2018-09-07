Багдад, 7 сентября, 2018, 06:00 — ИА Регнум. В правительственном районе в центре иракской столицы Багдада упали минометные снаряды, сообщает телеканал «ас-Сумария».

U.S. Marine Corps Взрыв

По данным телеканала, мины упали около здания центробанка Ирака и повредили его. Позднее представители армии Ирака подтвердили информацию об обстреле. По их данным, всего минометных снаряда были три. При взрывах никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в иракском городе Эль-Каим произошел теракт. Сообщается, что на контрольно-пропускном пункте недалеко от границы с Сирией взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб 21 человек.