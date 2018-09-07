Магнитогорск, Челябинская область, 7 сентября, 2018, 05:37 — ИА Регнум. Штраф в размере один миллион рублей выписан компании ООО «ТОСТ ГРУПП» (город Магнитогорск, Челябинская область) за дачу взятки должностному лицу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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«В Магнитогорске юридическое лицо оштрафовано на 1 млн рублей за передачу незаконного вознаграждения должностному лицу», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что взятку представитель компании дал в октябре 2014 года инспектору регионального управления МЧС РФ. Деньги компания заплатила, чтобы оформить, как ей было нужно, заключение по пожарной безопасности: в результате устранять имеющиеся нарушения не понадобилось.

Получивший взятку чиновник был осужден в ноябре 2015 г. по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В отношении магнитогорской компании было возбуждено административное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября жительница Екатеринбурга, раньше работавшая на государственной службе, заплатила государству через суд 12,5 млн рублей.