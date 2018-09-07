Пекин, 7 сентября, 2018, 05:01 — ИА Регнум. Полиция провинции Чжэцзян на востоке Китая арестовала 63 человека по обвинению в организации футбольного онлайн-тотализатора, в котором оборачивалось около трех миллиардов юаней ($438 млн), сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Наручники

Полиция города Нинбо получила в апреле текущего года наводку о том, что преступная группировка организовала онлайн-казино. Предварительное расследование показало, что главарем банды был мужчина по фамилии Дай. В июле полиция провела рейд, в рамках которого были задержаны 38 подозреваемых. С тех пор было задержано в общей сложности 63 подозреваемых и еще 10 по-прежнему находятся на свободе.

Власти конфисковали 2,25 млн юаней нелегальных доходов и заморозила 5 млн юаней на банковских счетах. Общий нелегальных доход футбольного онлайн-тотализатора превысил 30 млн юаней. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, тридцать два подозреваемых в организации футбольного онлайн-тотализатора были задержаны во время Чемпионата мира по Футболу FIFA 2018 в Китае.